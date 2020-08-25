تحذير من انقراض كنوز «عطرية وطبية» فى سيناء (صور)





كنوز من النباتات الطبية والعطرية تنبُت من بين تراب جنوب سيناء، لتُعدي للعالم دواءً لآلامهم، وروائح طيبة يستنشقونها، خرجت دون تدخل بشري، في جبال هذه الأرض، أمطار تهاطلت من السماء، وخيرات خرجت من الأرض، لكن مخاوف من انقراضها تُلازم أبناء سيناء.

النباتات الطبية والعطرية

خطر يهدد الزراعات النادرة



«التصحر، والرعي الجائر، والتغير المناخي» أسباب يراها محمد سلامة الأحمر، باحث في قضايا التنمية الزراعية والسياحية في جنوب سيناء، خطرًا يُهدد مستقبل نباتات طبية وعطرية؛ من بينها ما يتم تسويقه في السوق المحلي، وأخرى معروفة في خارج مصر، ويطلبها الأجانب.



في سانت كاترين، توجد أكثر الأعشاب الطبية التي تخرج من باطن الأرض بعد سقوط الأمطار، يكون الطلب عليها على مستوى محلي كبير، بينما توجد بعض الأعشاب يطلبها الأجانب خصيصًا.



يقول الباحث السيناوي، إن أراضي جنوب سيناء تحوي على أعشابًا نادرة، مثل البعيثران وهي شجرة طبية عطرية، والحبق وهو مشروب له الكثير من الفوائد. «التصحر، والرعي الجائر، والتغير المناخي» أسباب يراها محمد سلامة الأحمر، باحث في قضايا التنمية الزراعية والسياحية في جنوب سيناء، خطرًا يُهدد مستقبل نباتات طبية وعطرية؛ من بينها ما يتم تسويقه في السوق المحلي، وأخرى معروفة في خارج مصر، ويطلبها الأجانب.في سانت كاترين، توجد أكثر الأعشاب الطبية التي تخرج من باطن الأرض بعد سقوط الأمطار، يكون الطلب عليها على مستوى محلي كبير، بينما توجد بعض الأعشاب يطلبها الأجانب خصيصًا.يقول الباحث السيناوي، إن أراضي جنوب سيناء تحوي على أعشابًا نادرة، مثل البعيثران وهي شجرة طبية عطرية، والحبق وهو مشروب له الكثير من الفوائد.

النباتات الطبية والعطرية

مورينجا.. الخير القادم

إلى جانب النباتات الطبية والعطرية النادرة في أراضي سيناء، بدأ الاهتمام بزراعة المورينجا في نويبع، وهي شجيرات عطرية يجري تصديرها لتُنتج أجود العطور العالمية، وهو ما يُمثل قيمة اقتصادية جيدة في حال جرى الاهتمام بهذه الزراعات.

النباتات الطبية والعطرية

دور مراكز البحوث الزراعية

سنوات طويلة من العمر قضاها الباحث السيناوي في مجاله المحبب بين الزراعات، جعلته يشعر بقدر الخطر الذي بات يهدد النباتات العطرية بالانقراض، معتبرًا أنها «كارثة كبيرة»، مطالبًا مراكز البحوث المتخصصة في الزراعة، أن تدعم هذه الزراعات، إضافة إلى مناشدة رجال الأعمال بخلق اقتصاد بديل عن طريق الإكثار من زراعة هذه النباتات.

النباتات الطبية والعطرية