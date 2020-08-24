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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدعو أنصاره للمطالبة ببقائه 12 عامًا أخرى في الحكم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:51 م
ترامب
ترامب
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هتفت الحشود التي تشارك في المؤتمر العام للحزب الجمهوري، الإثنين، بعد إعلانه ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لفترة رئاسية ثانية، قائلين: "أربع سنوات أخرى" في إشارة إلى المدة التي حددها الدستور للفترة الرئاسية قبل إجراء انتخابات جديدة، علمًا بأن الدستور الأمريكي يسمح بترشح الرئيس لولايتين، فقط، ما يعني إمكانية بقائه في السلطة لمدة 8 سنوات حال أعيد انتخابه.

ورد ترامب، على الهتافات قائلًا: "إذا كنت تريد حقًا أن تدفعهم إلى الجنون، قل 12 عامًا أخرى"، وردد أنصاره: "12 سنة أخرى".

وقال ترامب، إن اقتصاد بلاده يمضي بخطى سريعة نحو التعافي، مؤكدا أنه سيعيد الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل وباء كورونا "كوفيد- 19".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب، في قاعة المؤتمرات بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا، تزامنًا مع بدء فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث أعلن مندوبو الحزب رسميا اختيارهم لترامب لفترة رئاسية ثانية، ليخوض انتخابات نوفمبر المقبل ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف ترامب "مستعدون للقيام بأشياء غير مسبوقة، والسبيل الأمثل لتحقيق الوحدة هو النجاح"، مشيدا بجهود إدارته في التعامل مع جائحة كورونا.

وجدد الرئيس الأمريكي، انتقاداته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 3 نوفمبر، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيخسر بها هي تزوير الانتخابات.

وحذر ترامب، من أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، سيعيد إغلاق البلاد بسبب "الطاعون الصيني" على حد قوله.

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