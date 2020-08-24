«تطوير العشوائيات»: أرض منطقة المطار بإمبابة لا تصلح للاستثمار

فند خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، الشائعات التي يتداولها البعض بشأن نقل أسر بلوكات منطقة المطار بإمبابة، قائلًا: «مفيش حد هيستثمر في الأرض دي إلا مشروع خدمي لأهالي إمبابة.. والزمن سيثبت ما نقول ويخرس كافة الألسنة».وأضاف «صديق» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تنفق أموالا طائلة على تطوير العشوائيات، قائلا: «المبالغ اللي بتصرفها الدولة على العشوئيات ليست قليلة وهدفها الحفاظ على حياة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته».وأكد أن فور تسكين أهالي منطقة المطار وإتمام عملية الإزالة سيكون هناك تنسيق بين الصندوق ومحافظة الجيزة، لتنفيذ مشروع لهم، متابعا: «هذه المنطقة لا تصلح لأي مستثمر، وهناك توجيهات بإسعاد المواطنين والعمل على راحتهم، والحفاظ على حياتهم.. يقال لنا ريحوا الناس واسعدوهم».