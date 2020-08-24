قنا تسجل صفر إصابات كورونا وعودة 4 مستشفيات عزل لعملها الطبيعي

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن المحافظة سجلت اليوم صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ بدء انتشار الفيروس في محافظة قنا والمدن والقرى التابعة لها.وأوضح الداودي أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة، مضيفا أن التزام المواطنين أيضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.من جانبه ذكر الدكتور راجي تواضروس مدير مديرية الصحة بقنا، أن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والالتزام بالبروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة والسكان المصرية، موضحا أنه تم تعافى وخروج ١٦٧٧ حالة مصابة بالفيروس من مستشفيات العزل بقنا منذ تحويلها إلى مستشفيات لعزل مرضى فيروس كورونا فى مايو الماضي.وأضاف أن ٤ مستشفيات كانت مخصصة للعزل عادت الآن لتقديم خدماتها للمواطنين بعد تسجيلها صفر إصابات ويتبقى حاليا ٣ مستشفيات لاستقبال وعزل المرضى المصابين بالفيروس تضم أعدادا قليلة جدا من الحالات المصابة بالفيروس.