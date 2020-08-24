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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

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أبرز محاور القمّة المصرية الأردنية العراقية غدًا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:20 م
القمّة المصرية الأردنية
القمّة المصرية الأردنية العراقية
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تعقد غدا قمة ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في عمّان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث عدة قضايا إقليمية.

ومن أبرز محاور القمة بحث تشكيل محور جديد بقيادة الولايات المتحدة؛ لمواجهة إيران والعمل على دعم الكاظمي وإبعاد العراق عن مخاطر تركيا ووقف الهجمات على شماله، وهذا جزء من استراتيجية أمريكية في العراق والخليج وأيضا دعم العراق في مجال الطاقة والكهرباء ورفع ميزان التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة، بحسب مصادر.

كما تبحث القمة العمل على مساعدة العراق في مواجهة داعش مصريا وأردنيا، فهما دولتان تملكان قوة استخباراتية مهمة تخدم جهود العراق لمواجهة الإرهابيين.

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