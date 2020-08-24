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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدرس خفض الحجر الإلزامي للعائدين إلى أسبوع

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:34 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
محمد عمر
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بحثت وزارة الصحة الكويتية خفض مدة الحجر الإلزامي للقادمين إلى الكويت ليكون أسبوعًا فقط بدلًا من 14 يومًا.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية أن الاقتراح يخضع للدراسة من قبل القطاع المعني في الوزارة، وسترفع توصياتها التي خلص إليها الأسبوع المقبل للحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة أوقفت رواتب بعض الكوادر الطبية العالقة بالخارج لمن تأخر بمحض إرادته عن العودة إلى الكويت، إذ اعتبر متغيبًا عن العمل، وعليه طبّقت عليه القواعد والأحكام ذات الصلة بالموظف المنقطع عن عمله دون إذن.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الدول التي يحظر على القادمين، منها دخول الكويت إلى 32 دولة من بينها العراق ومصر وسوريا وأفغانستان والهند.

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