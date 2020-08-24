الكويت تدرس خفض الحجر الإلزامي للعائدين إلى أسبوع

بحثت وزارة الصحة الكويتية خفض مدة الحجر الإلزامي للقادمين إلى الكويت ليكون أسبوعًا فقط بدلًا من 14 يومًا.وقالت صحيفة "الراي" الكويتية أن الاقتراح يخضع للدراسة من قبل القطاع المعني في الوزارة، وسترفع توصياتها التي خلص إليها الأسبوع المقبل للحكومة.وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة أوقفت رواتب بعض الكوادر الطبية العالقة بالخارج لمن تأخر بمحض إرادته عن العودة إلى الكويت، إذ اعتبر متغيبًا عن العمل، وعليه طبّقت عليه القواعد والأحكام ذات الصلة بالموظف المنقطع عن عمله دون إذن.يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الدول التي يحظر على القادمين، منها دخول الكويت إلى 32 دولة من بينها العراق ومصر وسوريا وأفغانستان والهند.