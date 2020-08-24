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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسام عبدالغفار: ملف الجامعات الأهلية يحظى باهتمام الرئيس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:34 م
حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزير التعليم العالي، إن القيادة السياسية مهتمة بالتعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وهو على رأس أولويات الرئيس السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن ملف الجامعات الأهلية يحظى باهتمام الرئيس الذي قرر إنشاء 4 جامعات أهلية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق لـ7 جامعات حكومية على إنشاء جامعات أهلية تتبع الجامعات.

وأردف: «مقبولون على طفرة في الجامعات، حجم استثمارات ضخم في التوأمة، وليست مجرد منشآت عملاقة ومعامل عملاقة، وإنما مناهج عملاقة، وتوأمة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم».

وتابع: «نستثمر في بناء الإنسان من خلال التعليم، وما قامت به القيادة السياسية يلقى قبولا منقطع النظير والناس تشعر بأهمية الجامعات»، مؤكدا أن نهج الرئيس منذ تولى الحكم لا يعلن عما ينتوي فعله، وإنما نعلن ما فعلناه.

وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، صرح بأن أكثر من 6 ملايين زائر للمنصة الإلكترونية للجامعات الأهلية خلال 36 ساعة فقط، و14 ألفا و500 طالب سجلوا على المنصة.

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