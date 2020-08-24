نادي القضاة يهنئ المستشار محمد غراب بمنصب النائب العام المساعد

هنأ مجلس إدارة نادي قُضاة مصر، برئاسة محمد عبدالمحسن، المستشار محمد غراب، على موافقة مجلس القضاء الأعلى على ترشيح المستشار حماده الصاوي، لشغل منصب النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي.وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي يثمّن ذاك الترشيح وهذا الاختيار ويؤكد أنه اختيار صادف أهله لما للمستشار من تاريخ مشرف فى العمل القضائى وجهود ملموسة فى العمل فى النيابة العامة، إذ تدرج فيها فى المناصب منذ تعيينه وكيلًا للنائب العام فى 1986 تولى فيها مديرًا ورئيسًا لعدد من النيابات، ثم رئيس نيابة بالتفتيش القضائى بمكتب النائب العام، ثم توليه محاميًا عامًا لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ثم محامى عام أول لنيابات غرب القاهرة وجنوب القاهرة واستئناف بنى سويف، ثم محام عام أول نيابة استئناف القاهرة، ثم وكيلًا للتفتيش القضائي من 2013 حتى 2019، ثم مديرًا لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، كان فيها مثالًا ونموذجًا لرجل القضاء النزيه المستقل الذى يحترم القانون والقيم والتقاليد القضائية الرفيعة.وتقدم مجلس إدارة النادي للنائب العام حماده الصاوى ولرجال النيابة العامة ببالغ التقدير لما يقومون به من دور عظيم فى الزود عن المجتمع وأمانة الدعوى الجنائية وترسيخ سيادة القانون والتصدى العادل والحاسم لجميع صور الجرائم المختلفة، وإصدار القرارات التى من شأنها حماية الحقوق وصون الممتلكات والأعراض وإرساء دعائم العدل فى ربوع مصر.