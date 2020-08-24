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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال يوجه كلمة لنواب البرلمان في نهاية دور الانعقاد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:05 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة لأعضاء البرلمان عن نشاط المجلس خلال دورة الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وقال عبد العال إنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومعه نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدءوب، عملنا خلالها على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو استراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.

وإلي نص الكلمة..

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