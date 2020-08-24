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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رضوى الشربيني تُعلق على قرار النيابة في قضية «الفيرمونت»

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:01 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين في "قضية الفيرمونت"، ومنعهم من السفر.

وكتبت على "تويتر": "لا عزاء لأحد.. خصوصا اللى كانوا قادرين يتكلموا وسكتوا علشان مصلحتهم أو بسبب خوفهم!".

وكانت النيابة العامة، أمرت بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة الفندق الشهير "الفيرمونت"، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

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