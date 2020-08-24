رضوى الشربيني تُعلق على قرار النيابة في قضية «الفيرمونت»

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين في "قضية الفيرمونت"، ومنعهم من السفر.وكتبت على "تويتر": "لا عزاء لأحد.. خصوصا اللى كانوا قادرين يتكلموا وسكتوا علشان مصلحتهم أو بسبب خوفهم!".وكانت النيابة العامة، أمرت بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة الفندق الشهير "الفيرمونت"، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.