محافظ بورسعيد يبحث استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة غادة عطية مدير المدرسة الدولية.ناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.ووجه محافظ بورسعيد بقيام مديرية التعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع أبنائنا الطلاب وكافة القائمين على منظومة التعليم.كما أصدر توجيهاته إلى الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتطبيق نظام "الفصل الدوار" في مدارس المحافظة العام الدراسي المقبل.