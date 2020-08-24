محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير فندق عروس البحر (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال التطوير والارتقاء بفندق عروس البحر أحد المشروعات السياحية التابعة للمحافظة، رافقه اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والعميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، والعميد أشرف سامي، مدير فندق عروس البحر.وأكد المحافظ، على أهمية تطوير ورفع كفاءة الفندق والخدمات المقدمة به لاستقبال رواده بالشكل اللائق للمحافظة سياحيا، وبما يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.كما تفقد المحافظ، تطوير أقسام الفندق المختلفة، منها المطبخ والمخازن والغرف، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والخدمة بالفندق وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة رواد وزائرى الفندق.