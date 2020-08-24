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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: تشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلل في زيادة أعداد الوافدين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:02 م
الشيخ صباح خالد الحمد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
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أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة أحمد خالد الكليب، لتتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية، التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد، والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد.

كما قرر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعضوية الأجهزة والجهات الرقابية الحكومية، لدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على أعمال الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتسريبات الصادرة من جهاز أمن الدولة الكويتي، أشار (الوزراء) الكويتي إلى أنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه نائب الأمير، إزاء التسريبات الأمنية، وما صاحبها من ممارسات شاذة مرفوضة، استمع المجلس إلى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عرض فيه التفاصيل المتعلقة بهذه التسريبات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة كافة المخالفات وأوجه القصور التي برزت، موضحا قيامه بتشكيل لجنة تحقيق طارئة أنهت تقريرها بأقل من 48 ساعة، قبل أن يصدر قرارا بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط آخرين عن العمل للمصلحة العامة، وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، تشكيل فريق، برئاسة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار البترول، وتأثر الموارد المالية للدولة، ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات، وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للإصلاح المالي والاقتصادي، يرتكز على محاربة الفساد، ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية.

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