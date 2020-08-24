حبس 31 متهما بالتظاهر والتعدي على منشأة عسكرية بـ«منشية ناصر»

حبس 31 متهما بالتظاهر والتعدي على منشأة عسكرية بـ«منشية ناصر»
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:46 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمر مصطفى موسى، مدير نيابة منشأة ناصر، بحبس ٣١ متهما بالتظاهر أمام قسم منشأة ناصر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بسبب قتل شقيقين.
وتبين أن المتهمين عقب استخراج تصريح الدفن تجمعوا وتظاهروا أمام قسم الشرطة.
وأمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية بتشريح جثة شقيقين قتلا على يد ٤ متهمين بمنطقة الخصري بمساكن سوزان مبارك، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم الأول بالواقعة كان على خلاف مع شاب وقطع يده وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها بتر يده اليسرى وسجن ٥ أعوام، وعقب خروجه تربصت به عائلة الشاب ومزقوا جسده بسلاح ناري، وبتدخل شقيقه لمناصرته أطلقوا عليه عيارا ناريا.
وتبين أن المتهمين عقب استخراج تصريح الدفن تجمعوا وتظاهروا أمام قسم الشرطة.
وأمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية بتشريح جثة شقيقين قتلا على يد ٤ متهمين بمنطقة الخصري بمساكن سوزان مبارك، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم الأول بالواقعة كان على خلاف مع شاب وقطع يده وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها بتر يده اليسرى وسجن ٥ أعوام، وعقب خروجه تربصت به عائلة الشاب ومزقوا جسده بسلاح ناري، وبتدخل شقيقه لمناصرته أطلقوا عليه عيارا ناريا.