حبس 31 متهما بالتظاهر والتعدي على منشأة عسكرية بـ«منشية ناصر»

أمر مصطفى موسى، مدير نيابة منشأة ناصر، بحبس ٣١ متهما بالتظاهر أمام قسم منشأة ناصر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بسبب قتل شقيقين.وتبين أن المتهمين عقب استخراج تصريح الدفن تجمعوا وتظاهروا أمام قسم الشرطة.وأمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية بتشريح جثة شقيقين قتلا على يد ٤ متهمين بمنطقة الخصري بمساكن سوزان مبارك، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم الأول بالواقعة كان على خلاف مع شاب وقطع يده وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها بتر يده اليسرى وسجن ٥ أعوام، وعقب خروجه تربصت به عائلة الشاب ومزقوا جسده بسلاح ناري، وبتدخل شقيقه لمناصرته أطلقوا عليه عيارا ناريا.