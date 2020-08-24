«الوزراء الكويتي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية، ورئيس مجلس النواب الليبي، بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.وأكد، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، الذي عقد بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ضرورة البدء في حوار سياسي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، وأن يكون هناك حل دائم يكفل الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.