الأردن يدين الهجومين الإرهابيين بالفلبين

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مدنيين ورجال شرطة في بلدة جولو عاصمة إقليم جزر سولو جنوب الفلبين، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز- في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية- تضامن الأردن مع حكومة وشعب الفلبين في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا موقف بلاده الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.وكان 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 من العسكريين والمدنيين، في وقت سابق اليوم في انفجار قنبلتين ببلدة بجنوب الفلبين، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بسبب تهديدات مقاتلي جماعة أبوسياف.