مصطفى خاطر: سعيد بتعاوني مع منى زكي في «الصندوق الأسود»

أعرب مصطفى خاطر، عن سعادته الشديدة بمشاركته في فيلم "الصندوق الأسود"، الذي انتهى من تصويره قبل شهر رمضان الماضي.وقال خاطر، لـ"الدستور"، إن سبب موافقته على المشاركة بالفيلم بجانب السيناريو هو وجود الفنانة منى زكي، معربًا عن سعادته بالتعاون معها، مشيرًا إلى أنها تملأ أجواء كواليس العمل بالمرح، لافتًا إلى أنه وجد أن الدور مختلف تمامًا عما قدمه من قبل.وأضاف أن السيناريو يتضمن أحداثا مشوقة، فضلًا عن فريق العمل القوي والمتمكن سواء فنانين أو صناع، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، مؤكدًا أن هذا الفيلم مليء بالمفاجآت.ويستعد مصطفى خاطر، لاستئناف تصوير فيلم "ثانية واحدة" الذي يجسد بطولته مع الفنانة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.