مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل لإيران

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسي، الإثنين، إلى طهران في زيارة تهدف إلى تحسين التعاون بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، كما أفاد موقع التليفزيون الإيراني الرسمي "إيريب نيوز".وهي أول زيارة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران منذ توليه مهامه في ديسمبر الماضي.وجروسي، الذي سيلتقي كبار المسئولين الإيرانيين، الثلاثاء، يعتزم الضغط من أجل تأمين وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نوويين، وذلك خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ومدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي.ويلتقي جروسي، أيضا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، قبل عودته إلى فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأفادت الوكالة، في بيان السبت، بأنه سيبحث احتمال وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع ترغب في زيارتها.وقال جروسي: "قررت المجيء شخصيا إلى طهران للتشديد على أهمية التعاون والتنفيذ الكامل لجميع الالتزامات فيما يخص الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتأتي الزيارة في فترة توتر بين الولايات المتحدة والأوروبيين، بعد محاولة واشنطن إبقاء حظر الأسلحة على إيران ومشروعها إعادة فرض عقوبات أممية على إيران.كما تأتي قبل اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والهادف إلى منع إيران من امتلاك السلاح الذري، يرتقب عقده في 1 سبتمبر.ونفت إيران على الدوام وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي.ويعارض الأوروبيون تفعيل إجراء مثير للجدل أطلقته، الأسبوع الماضي، واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.