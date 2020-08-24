رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020



موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2020 وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن بدأت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني صباح اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 بجميع محافظات الجمهورية بعد أن انتهت الوزارة من جميع استعدادات امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2020.



ومن المقرر أن تتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي بالإعلان عن باقي نتائج تظلمات الثانوية العامة، يوم 25 أغسطس المقبل، حيث بدأت الوزارة في الإعلان عن نتيجة التظلمات الخاصة بكل طالب منذ السبت الماضي الموافق 15 أغسطس 2020.وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن بدأت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني صباح اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 بجميع محافظات الجمهورية بعد أن انتهت الوزارة من جميع استعدادات امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2020. خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020



- اختيار جنسية الطالب.

- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

الضغط على نتيجة التظلم.



من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفي حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.



وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.

- تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي: من هنا - اختيار جنسية الطالب.- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.- كتابة الرقم القومي للطالب.الضغط على نتيجة التظلم.من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفي حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.

ننشر رابط الإستعلام عن نتيجـة تظلمات الثانوية العامة 2020، حيث تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تظلمات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للتظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 20192020، من خلال للاطلاع على أوراق الإجابات الخاصة بهم حرصًا منها على حق الطالب في التظلم على النتيجة، بما فيه الصالح العام للطالب، حتى يستطيعون الحصول على الدرجات التي أتيحت لهم بعد التظلم.