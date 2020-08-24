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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خلاف بين المالية والنواب على «الإجراءات الضريبة».. وعبدالعال: ممكن نرفضه

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:53 م
وزير المالية
وزير المالية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، خلافًا حادًا بين الحكومة ممثلة في وزير المالية من جهة، ومجلس النواب وأعضائه من جهة أخرى، بسبب المادة 73 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والخاصة بتوقيع عقوبة تصل لحبس الممول إذا لم يتقدم بإقراره الضريبي، وما اعترض عليه النائب محمد أبو العينين الذي قال منفعلًا إنه سيتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر.

ورد محمد معيط وزير المالية قائلًا: "اعطوني ضمانة لتوفير دخل للدولة نصرف منه على المرتبات والمعاشات" وهو الرد الذي استفز الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلًا: "يعنى لو تأخرت أنا أو غيري في تقديم الإقرار الضريبي أتحبس؟ ده كلام مش معقول".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن من لم يقدم الإقرار الضريبي سيتعرض للتقدير الجزافي، بجانب دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الاتجاه في كل دول العالم أنه لا حبس في قضايا الضرائب ولا إغلاق للمنشآت في قانون الضرائب، وقال موجهًا حديثه لوزير المالية قائلا: "أنا عايز أساعدك ونساعد المالية.. ونعلم أن الضرائب جزء أساسي من دخل الدولة، لكن في الوقت نفسه مش عايزين نطفش الناس".

فيما أصر الوزير على بقاء مادة الحبس، أو على الأقل عدم تحديد قيمة الغرامة وتحريرها بحيث تتناسب مع قيمة الضريبة المستحقة.

ومع إلحاح الوزير على المادة كما هي، قال رئيس مجلس النواب بما يشبه التهديد: "يا سيادة الوزير المجلس من حقه يرفض مشروع القانون بأكمله مش مادة".

فيما قال النائب عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة أتت لمجلس النواب ليوافق لها على القانون، معربًا عن استياءه مما وصفه بـ"نرفزة" وزير المالية وقال: "الحكومة بتتنرفز ليه علينا؟".

ورد الدكتور علي عبد العال أن وزير المالية عليه ضغوط كبيرة بسبب الموازنة العامة، وهذه الضغوط قد تؤدي إلى إثارة مجلس النواب، وقد تصل إلى رفض المجلس للقانون: "مش عايز أوصل المجلس لهذه النتيجة".

ورد وزير المالية، أن الغرامة يجب أن تكون متناسبة مع قيمة الضريبة، وقال: "لو الضريبة المستحقة 50 مليون جنيه.. مينفعش تكون الغرامة 200 ألف جنيه".

ورد رئيس المجلس أن ذلك غير جائز في قانون العقوبات، لذلك يجب التعامل معه بأساليب أخرى مثل التحفيز ثم اللجوء للوسائل الخشنة بتوازن، بحيث لا يضر بالممولين الملتزمين لمجرد أنهم لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، لأن الضريبة سيتم دفعها كاملة، ولذلك فلا يجب أن يدفع سوى غرامة تأخر.

ورد الوزير أن الممولين إذا لم يتقدموا بإقراراتهم ستلجأ مصلحة الضرائب للتقديرات الجزافية مرة أخرى، وقاطعه الدكتور علي عبد العال قائلًا: "لو عندك شمول مالي.. هتعرف من الدفع الإلكتروني مين اللى دفع ودفع كام ومين ارتفع دخله".

وفي نهاية النقاش انتهى المجلس إلى إلغاء مادة الحبس والموافقة على توقيع الغرامة 5 آلاف جنيه بحد أدني و200 ألف جنيه حد أقصي.

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