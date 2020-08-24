«تموين بورسعيد»: الحملات مستمرة للتأكد من توحيد أوزان رغيف الخبز

قال المهندس ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن الحملات الرقابية مستمرة يوميا للتأكد من الالتزام بتوحيد الأوزان لرغيف الخبز زنة ٩٠ جراما لجميع أنواع الرغيف والمواصفات القياسية وقطره ٢٠سم والجودة المطلوبة.وأعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك غرفة عمليات بالمديرية لم تسجل شكوى واحدة من المواطنين بنقص الوزن عن ٩٠ جراما.وأضاف أن نحو ٥٠٠ مخبز ملتزمة بكافة المواصفات والجودة المطلوبة، لافتا إلى أن المستفيدين من أصحاب البطاقات يحصلون على حصة من الخبز بواقع ٥ أرغفة للفرد ثابتة لن تتغير.