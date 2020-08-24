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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تتوخى الحذر إزاء استخدام بلازما المتعافين في علاج كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:58 م
علاج كورونا
علاج كورونا
وكالات
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أبدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، موقفا يتسم بالحذر إزاء الموافقة على استخدام بلازما المتعافين من مرض كوفيد- 19 لعلاج المرضى، وقالت إن الأدلة على فاعليتها لا تزال "ضعيفة" رغم إصدار الولايات المتحدة إذنا طارئا باستخدامها في العلاج.

وبرز ما تسمى "بلازما المتعافين"، التي تستخدم منذ زمن طويل في علاج الأمراض، باعتبارها أحدث بؤرة للتوترات السياسية في السباق للعثور على علاج للمرض.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الأحد، باستخدام البلازما بعد أن أنحى الرئيس دونالد ترامب، باللائمة على المنظمة العالمية في عرقلة نشر اللقاحات والأدوية لأسباب سياسية.

وتتضمن هذه التقنية أخذ بلازما غنية بالأجسام المضادة من المرضى الذين تعافوا من كوفيد 19 وحقنها في أجسام الذين يعانون من التهابات نشطة حادة على أمل اختصار زمن التعافي.

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: إن عددا قليلا فحسب من التجارب السريرية على بلازما النقاهة أسفر عن نتائج، وإن الأدلة، حتى الآن على الأقل، ليست مقنعة بما فيه الكفاية لدعم استخدامها أبعد من حدود العلاج التجريبي.

وأضافت أنه في حين أظهرت بعض التجارب فوائد محدودة، إلا أنها تجارب صغيرة وبياناتها غير حاسمة حتى الآن.

وأوضحت سواميناثان، في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي لا تزال الأدلة ضعيفة الجودة، لذلك نوصي بأن تظل بلازما النقاهة علاجا تجريبيا، ويجب الاستمرار في تقييمها عبر تجارب إكلينيكية عشوائية يتم الإعداد لها بشكل جيد".

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