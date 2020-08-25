حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:23 ص
نور أيمنطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 25 أغسطس لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
برج الحمل
مهنيًا: يعد هذا اليوم بتغيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وقد تبلغ الهدف قريبًا.
يفرض عليك هذا اليوم التأقلم مع كثافة الضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض.
عاطفيًا: تحاول استمالة الشريك والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصًا بعد معاملتك الباردة له أخيرًا.
صحيًا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان.
برج الثور
مهنيًا: يوم خال من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جدًا.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.
برج الجوزاء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.
عاطفيًا: يوم واعد على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة.
صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.
برج السرطان
مهنيًا: تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.
عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.
صحيًا: إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.
برج الأسد
مهنيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة، لا تتردد من التقرب منه.
صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه.
برج العذراء
مهنيًا: يدعوك الفلك هذا اليوم إلى الانتباه لمصاريفك ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك مهم جدًا.
صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك.
برج الميزان
مهنيًا: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة.
عاطفيًا: قد تكون الأوضاع العاطفية غير جيدة، إذ إن الحسابات تشير إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك.
صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.
برج العقرب
مهنيًا: يخلّصك أحد الزملاء من صدامات في حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض الحقائق المخفية.
عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.
صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.
برج القوس
مهنيًا: يحمل إليك القمر المتنقل في برجك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من أحد الزملاء، وتطلق عملية خلاّقة جدًا أو مشروعًا مميزًا.
عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه.
صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.
برج الجدي
مهنيًا: قد ينذرك هذا اليوم العصيب بمعارضة شديدة لخططك المستقبلية في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر.
عاطفيًا: إمنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.
برج الدلو
مهنيًا: يطرأ اليوم مستجد ما يجعل الأجواء إيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار.
عاطفيًا: الحبيب يفاجؤك بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك إليه ويقربانك منه أكثر.
صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.
برج الحوت
مهنيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة أو بمشروع من دون أن يترك لك وقتًا للفراغ.
عاطفيًا: تناقش الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها.
صحيًا: لا تجازف بوضعك الصحي من أجل البرهنة أنك قادر على العمل ساعات طويلة بدون استراحة.
برج الحمل
مهنيًا: يعد هذا اليوم بتغيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وقد تبلغ الهدف قريبًا.
يفرض عليك هذا اليوم التأقلم مع كثافة الضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض.
عاطفيًا: تحاول استمالة الشريك والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصًا بعد معاملتك الباردة له أخيرًا.
صحيًا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان.
برج الثور
مهنيًا: يوم خال من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جدًا.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.
برج الجوزاء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.
عاطفيًا: يوم واعد على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة.
صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.
برج السرطان
مهنيًا: تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.
عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.
صحيًا: إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.
برج الأسد
مهنيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة، لا تتردد من التقرب منه.
صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه.
برج العذراء
مهنيًا: يدعوك الفلك هذا اليوم إلى الانتباه لمصاريفك ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك مهم جدًا.
صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك.
برج الميزان
مهنيًا: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة.
عاطفيًا: قد تكون الأوضاع العاطفية غير جيدة، إذ إن الحسابات تشير إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك.
صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.
برج العقرب
مهنيًا: يخلّصك أحد الزملاء من صدامات في حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض الحقائق المخفية.
عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.
صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.
برج القوس
مهنيًا: يحمل إليك القمر المتنقل في برجك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من أحد الزملاء، وتطلق عملية خلاّقة جدًا أو مشروعًا مميزًا.
عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه.
صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.
برج الجدي
مهنيًا: قد ينذرك هذا اليوم العصيب بمعارضة شديدة لخططك المستقبلية في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر.
عاطفيًا: إمنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.
برج الدلو
مهنيًا: يطرأ اليوم مستجد ما يجعل الأجواء إيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار.
عاطفيًا: الحبيب يفاجؤك بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك إليه ويقربانك منه أكثر.
صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.
برج الحوت
مهنيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة أو بمشروع من دون أن يترك لك وقتًا للفراغ.
عاطفيًا: تناقش الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها.
صحيًا: لا تجازف بوضعك الصحي من أجل البرهنة أنك قادر على العمل ساعات طويلة بدون استراحة.