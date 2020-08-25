حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 أغسطس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 25 أغسطس لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: يعد هذا اليوم بتغيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، وقد تبلغ الهدف قريبًا.يفرض عليك هذا اليوم التأقلم مع كثافة الضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض.عاطفيًا: تحاول استمالة الشريك والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصًا بعد معاملتك الباردة له أخيرًا.صحيًا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان.مهنيًا: يوم خال من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جدًا.عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.صحيًا: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات.عاطفيًا: يوم واعد على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة.صحيًا: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك.مهنيًا: تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.صحيًا: إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.مهنيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.عاطفيًا: تلتقي شخصًا ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة، لا تتردد من التقرب منه.صحيًا: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه.مهنيًا: يدعوك الفلك هذا اليوم إلى الانتباه لمصاريفك ولا سيما أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك مهم جدًا.صحيًا: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك.مهنيًا: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة.عاطفيًا: قد تكون الأوضاع العاطفية غير جيدة، إذ إن الحسابات تشير إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك.صحيًا: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحيًا.مهنيًا: يخلّصك أحد الزملاء من صدامات في حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض الحقائق المخفية.عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.مهنيًا: يحمل إليك القمر المتنقل في برجك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من أحد الزملاء، وتطلق عملية خلاّقة جدًا أو مشروعًا مميزًا.عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه.صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.مهنيًا: قد ينذرك هذا اليوم العصيب بمعارضة شديدة لخططك المستقبلية في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر.عاطفيًا: إمنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه.صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.مهنيًا: يطرأ اليوم مستجد ما يجعل الأجواء إيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار.عاطفيًا: الحبيب يفاجؤك بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك إليه ويقربانك منه أكثر.صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.مهنيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة أو بمشروع من دون أن يترك لك وقتًا للفراغ.عاطفيًا: تناقش الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها.صحيًا: لا تجازف بوضعك الصحي من أجل البرهنة أنك قادر على العمل ساعات طويلة بدون استراحة.