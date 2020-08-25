حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يحمل إليك القمر المتنقل في برجك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من أحد الزملاء، وتطلق عملية خلاّقة جدًا أو مشروعًا مميزًا.عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا، اقبل النقاش ولا تفرض آراءك عليه.صحيًا: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.