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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 25 أغسطس 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:23 ص
برج العقرب
برج العقرب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يخلّصك أحد الزملاء من صدامات في حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض الحقائق المخفية.

عاطفيًا: يحالفك الحظ في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.

صحيًا: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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