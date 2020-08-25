حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.عاطفيًا: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك، قريبًا تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة.صحيًا: إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذرًا جدًا، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.