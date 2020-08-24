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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: «اللي مش شايف إنجاز التأمين الصحي عنده خلل»

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:42 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال تدشين تطبيق البالطو الذي يقدم الخدمات الطبية أون لاين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، أن هناك تطويرا غير مسبوق في المنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأكد أن المحافظة كانت تفتقر إلى أقسام وتخصصات كبيرة وأجهزة طبية وبنيان آدمي، لافتا إلى أن المحافظة أصبحت بعد التأمين الصحي الشامل تمتلك 6 مستشفيات ضخمة وبها أجهزة طبية متقدمة، ويقدم الخدمات الطبية طاقم على أعلى مستوى من الأطباء والتمريض.

واستطرد الغضبان، أن هناك 2 مستشفى تم إعادة تشغيلهما بعد توقف 18 عامًا، وهما مستشفى النصر، ومستشفى 30 يونيو بمنطقة جنوب بورسعيد.

وقال اللواء عادل الغضبان، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عُقد بالديوان العام للمحافظة، بحضور عشرات الشباب وممثلي هيئة الرعاية الصحية: "اللي مش شايف إنجاز التأمين الصحي عنده خلل".

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