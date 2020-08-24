أبرزها الخيميائي.. روايات استلهمها أصحابها من ألف ليلة وليلة

• باولو كويلو

ماركيز

أمبرتو إيكو

بورخيس

ترجم أنطوان جالان كتاب ألف ليلة وليلة إلى اللغة الفرنسية 1704 قبل أن تنقل ترجمته إلى الإنجليزية 1706 التي صدرت تحت اسم "ليالي عربية"، ومنذ ذلك الحين والكثير من الأدباء الغربيين يرونها معينًا لا ينضب لإثراء الخيال، فاقتبس منها الكثيرون رواياتهم التي جابت شهرتها أنحاء العالم منهم باولو كويلهو الذي تحل ذكراه اليوم.استلهم باولو كويلهو روايته "الخيميائي" من ألف ليلة وليلة واعترف باولو كويلهو بأنه قرأ ألف ليلة وليلة في صغره في سياق حوار له، والرواية تتشابه بقوة مع الليلة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة، والمعنونة بـ"حكاية إفلاس رجل من بغداد"، التي توجد بها نفس الرحلة لكنز يراه التاجر في أحلامه فيسافر خلف حلمه كما هو الحال مع سنتياجو بطل باولو كويلهو.في قراءة ناطق خلوصي لكتاب ألف ليلة وليلة في السينما والتلفزيون عند الغرب تأليف الدكتور صالح الصحن ذكر أن ماركيز اعترف بتأثره الشديد بحكايات ألف ليلة وليلة، وثمة مَن يرى أن هذا التأثر يقف وراء ظهور تيار الواقعية السحرية التي يعد ماركيز في مقدمة روادها.دلل الكثير من الكتاب بأن رواية إيكو الشهيرة "اسم الوردة" مأخوذة من ألف ليلة وليلة، خاصة وأن إيكو كان مُولعًا بالقراءة في الليالي العربية، وهو الأمر الذي أحدث تأثيرًا كبيرًا عليه.تعلّم الروائي الشهير لويس خورخي بورخيس العربية من أجل ألف ليلة وليلة، وذلك بحسب توصيف الناقد المغربي الشهير عبد الفتاح كاليطو، الذي قال إن الإطلاع على ألف ليلة وليلة في لغتها الأم كانت أهم الأسباب التي دفعت بورخيس لتعلم العربية، وتأثر بورخيس الكبير ظاهرًا بألف ليلة وليلة في كتابه التجربة، وغيرها.