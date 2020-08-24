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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1443 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:51 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
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أعلنت تركيا، اليوم، عن تسجيل 1443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع ملموس لعدد الحالات اليومية في البلاد مقارنة مع الأيام الماضية.

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1443 ليصل إجمالي الإصابات إلى 259692 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة بعد أن تراجع سابقًا إلى مستوى أدنى من 1000 حالة، وسجلت في إحصائية يوم 20 أغسطس 1412 حالة، وفي 21 أغسطس 1203، وفي 22 أغسطس 1309، وفي 23 أغسطس 1217.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 6139 شخصًا إثر رصد 18 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 20 أغسطس 19 حالة، وفي 21 أغسطس 22 متوفى، وفي 22 أغسطس أيضا 22 حالة، وفي 23 أغسطس 19 متوفى.

وأعلن عن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 237908 أشخاص بعد تسجيل 796 حالة شفاء جديدة، فيما تبلغ نسبة المتعافين من عدد المصابين نحو 92%.

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