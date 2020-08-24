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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية تطلع سفراء الدول الأوروبية على مستجدات سد النهضة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:15 م
حمدي سند لوزا
حمدي سند لوزا
ألفت الكحلي
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استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، صباح اليوم الاثنين، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، لإطلاعهم على آخر المستجدات اتصالًا بمسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية حرص مصر على التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعى مصالح الدول الثلاث.

وصرح السفير حمدي سند لوزا عقب الاجتماع بأنه أوضح للسفراء أن اهتمام مصر بإحاطة السفراء الأوروبيين بتطورات المفاوضات ينبع من حرصها على إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات التفاوض حول هذا الملف الحيوي، وكذلك من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بأطراف التفاوض الثلاثة.

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