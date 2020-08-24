7.5% تراجعًا فى أعداد موظفى الحكومة خلال عام بسبب الخروج للمعاش

أظهر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض أعداد موظفى الحكومة إلى ٤.٩ مليون موظف بنهاية عام ٢٠١٩، مقابل ٥.٣ مليون موظف خلال العام السابق عليه، بتراجع بلغت نسبته ٧.٥٪ خلال عام، على خلفية خروج أعداد كبيرة من العاملين للمعاش ببلوغهم السن القانونية للتقاعد مع إيقاف التعيينات.

كما أظهر التقرير ارتفاع أعداد العمالة بالقطاع الخاص من ١٩.٧ مليون شخص لـ٢٠.٣ مليون شخص خلال عام، فيما بلغت أعداد العمالة المؤقتة داخل القطاع الحكومى ٦٧.٣ ألف متعاقد مؤقت بنهاية العام الماضى، مقابل ٨٣ ألف مؤقت خلال العام السابق عليه، بينما يقدر إجمالى عدد العمالة المؤقتة بمختلف قطاعات الدولة ١.٦ مليون مؤقت.

وبيّن أن القطاع الحكومى شهد لأول مرة التعاقد مع عمالة موسمية بعدد ٣.٣ ألف شخص خلال العام الماضى، بهدف سد العجز فى بعض التخصصات، فى ظل إيقاف التعيينات الحكومية، فيما سجل عدد العمالة الموسمية على مستوى كل قطاعات الدولة «الحكومى والعام والخاص والاستثمارى» ١١٤.٨ ألف شخص، مقابل ٨٧.٦ ألف شخص خلال فترة المقارنة ذاتها.

وذكر التقرير أن نسبة تغطية التأمين الصحى للعاملين بالدولة لا تتعدى ٤٠٪ فقط، وتبلغ أعلى مستوياتها بين موظفى القطاع الحكومى بنسبة ٩٦.٦٪، والقطاع العام ٩٠.٥٪، بينما كانت الأقل بين العاملين بالقطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة ٢.١٪ والخاص داخل المنشآت بـ٢٥.٧٪.

وبلغت نسبة المشتركين فى التأمين الاجتماعى ٤٥.٢٪ على مستوى كل القطاعات، أعلاها الحكومى بنسبة ٩٧٪، والقطاع العام ٩١.٧٪، والاستثمارى ٦٦٪، وأقلها الخاص خارج المنشآت ٩.٩٪، والخاص داخل المنشآت ٣٤.٥٪.

كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى على مستوى قطاعات الدولة ٤١.٢٪، وسجلت أعلى نسبة بين العاملين بالقطاع الحكومى بـ٩٩٪، يليه القطاع العام ٩٦.٣٪، والاستثمارى ٦٥.٨٪، بينما بلغت نسبة العقود القانونية بين العاملين بالقطاع الخاص المنظم ٢٩.٣٪ وغير المنظم ١.٣٪.

