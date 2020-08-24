الهضبة يطرح «أماكن السهر» فى دور السينما



طرح النجم عمرو دياب، أمس، كليب «أماكن السهر» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك عبر موقع وتطبيق «يوتيوب»، وفى عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على كل تطبيقات الموسيقى المختلفة، وتعد هذه الأغنية ثالث كليب يطرحه فى دور السينما، خلال مشواره الغنائى الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام ١٩٩٦، عندما طرح كليب «نور العين» فى دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت فى كليب «وماله» عام ٢٠٠٥، وجاء كليب «أماكن السهر» ليكون ثالث عمل غنائى يطرحه الهضبة فى دور العرض.

وظهر عمرو دياب فى الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربينى، وتم تصوير الكليب بالكامل فى الساحل الشمالى.

