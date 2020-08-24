موسكو تطور نوعًا جديدًا من صواريخ «سويوز» الفضائية

أعلنت مصادر في شركة "إينيرجيا" الروسية عن نية الشركة المساهمة في تطوير جيل جديد من صواريخ "سويوز" الفضائية.وأشارت مصادر في مركز "بروجريس" الروسي للصناعات الفضائية، أن خبراء تابعين للمركز سيعملون مع خبراء من شركة "إينيرجيا" على وضع التصميم الأولي لصواريخ فضائية جديدة من نوع "سويوز-6".وتبعا للمصادر فإن التصميم الأولي لهذه الصواريخ سيوضع على أساس التقارير والنتائج العملية والفنية التي أفضت عنها الدراسات التي أجرتها مؤسسة "روس كوسموس" الروسية.ومن جانبها كانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن صواريخ "سويوز-6" ستكون نسخا معدلة عن صواريخ "سويوز-5" الروسية، وأن اختبارات الطيران الخاصة بها من المفترض أن تبدأ عام 2025.وذكر رئيس المؤسسة، دميتري روجوزين، أن الصواريخ الجديدة قد تحمل اسم "آمور" أيضا، ومن المخطط أن تطلق في رحلات اختبارية من منصة "جاجارين" الموجودة بقاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان.وتعمل روسيا على تطوير عدة نماذج من صواريخ "سويوز" وبروتون" الفضائية حاليا، كما تستمر باختبار النماذج الجديدة من صواريخ "أنجارا".