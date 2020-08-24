مصدر: فتح باب الترشح لانتخابات «النواب» نهاية الشهر المقبل

كشف مصدر قضائى عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، انتهت من إعداد الجدول الزمنى المقترح لإجراء انتخابات مجلس النواب، متوقعًا فتح باب الترشح نهاية شهر سبتمبر المقبل بنظام ٥٠٪ للقوائم و٥٠٪ للفردى عقب الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس الشيوخ.ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا بـ«التجارب السريرية»، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى دايرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، كما وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن رعاية المريض النفسى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.يأتى ذلك فيما أعاد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لبحث ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.