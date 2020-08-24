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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«والا»: الإمارات تلغي اللقاء مع إسرائيل وأمريكا بسبب تصريحات نتنياهو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:22 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإمارات ألغت اللقاء المرتقب مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة المقاتلات "إف 35".

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادره، اليوم، بأن سبب الإلغاء هو عدم رضا أبوظبي عن معارضة نتنياهو العلنية لصفقة "إف-35" مع واشنطن.

وأشار أحد المصادر للموقع إلى أن كبار المسئولين الإماراتيين قرروا إلغاء الاجتماع لإرسال رسالة إلى إسرائيل بأنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو بشأن بيع مقاتلات "إف-35"، علاوة على أنه ينوي معارضة صفقة السلاح عندما يتعلق الأمر بالكونجرس الأمريكي.

وأضاف المصدر أنهم أدركوا في الأسابيع الأخيرة أنه حتى لو فضل نتنياهو عدم تنفيذ صفقة الطائرات، فلن يعارضها علنا لذلك عندما عبر رئيس الوزراء عن معارضته علنا، شعرت الإمارات أنه يتصرف بما يتعارض مع روح الاتصالات بين الطرفين.

وحسب المصدر، فإن رسالة أبوظبي مفادها أنه لن تكون هناك اجتماعات سياسية عامة بين البلدين حتى يتضح موقف إسرائيل من صفقة الطائرات.

وكان من المقرر أن يكون الاجتماع الثلاثي رسميا وعاما، لكن ممثلي الإمارات أبلغوا السفيرة الأمريكية والبيت الأبيض بأن الاجتماع قد أُلغي حتى إشعار آخر.

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