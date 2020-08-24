العراق يستعين بشركات عالمية لفحص أجهزة الانتخابات

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم، إنها طالبت لجنة مختصة لتزويدها بقائمة بأسماء الشركات العالمية لفحص الأجهزة المستخدمة في الانتخابات المبكرة القادمة.وأعلنت المفوضية، في بيان، عن أن مجلس المفوضين عمل على تشكيل لجنة لاختيار شركة فاحصة لأجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة القادمة والتحقق منها، كما تم التوجيه بتشكيل وحدة انتخابات الخارج لتقديم خطة عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج بايومتريًا وتوزيع بطاقة الناخب لهم.وأضافت، أن مجلس المفوضين بحث مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية (UNAMI) آلية تفعيل دور موظفي المفوضية في بناء القدرات والإمكانيات والمهارات في الجوانب الإدارية والإعلامية والعملياتية الفنية باستخدام التقنيات الحديثة.وأشارت إلى أن المجلس يعمل على بحث ومناقشة الخطط الأمنية مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، لتأمين مراكز التسجيل وحمايتها وحركة الفرق الجوالة ومراكز الاقتراع والفرز والعد، فضلًا عن تأمين الحماية للمخازن الانتخابية ونقل المواد اللوجستية، كونها مهمة وطنية، حمايةً لصوت الناخب العراقي.