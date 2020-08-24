رئيس رابطة تجار السيارات: 30% نموًا متوقعًا للمبيعات بنهاية 2020 مع تقديم تخفيضات غير مسبوقة

■ ما تقييمك لحركة مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية؟

■ ما السبب وراء هذا الارتفاع؟

■ هل تشهد الأسعار انخفاضًا؟

■ هل معنى ذلك أن ارتفاع الطلب سيتسبب فى رفع الأسعار؟

■ هل يمكن القول إن السوق تعافت من آثار كورونا؟

■ هل عوضت السوق خسائرها؟

قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية، إن هناك طفرة فى مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجارى، رغم أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة البيع والشراء لفترة أثناء وقف التراخيص، لدرجة أن معدلات النمو سجلت خلال الأشهر الأخيرة نحو ٢٢٪ مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام الماضى. وأضاف «مصطفى»، فى حواره مع «الدستور»، أن السبب وراء ارتفاع المبيعات يعود للتخفيضات التى قدمها التجار لكسر الركود، فضلًا عن وعى الشعب بإجراءات التباعد الاجتماعى، وتفضيل الكثيرين اقتناء سيارات خاصة بديلًا عن المواصلات العامة، متوقعًا حدوث طفرة فى المبيعات خلال النصف الثانى من العام الجارى، وتحقيق معدل نمو يصل إلى ٣٠٪.- شهد العام الجارى كثيرًا من الأحداث سياسيًا واقتصاديًا، والتى أثرت على جميع القطاعات الصناعية وغيرها، خاصة أزمة فيروس كورونا المستجد التى قلبت الموازين والخطط.وقطاع السيارات كان من أكبر القطاعات المتضررة فى بداية الأزمة، خاصة بعد غلق كثير من المصانع خارج مصر، والتى نستورد منها جزءًا كبيرًا من احتياجات الصناعات وكذلك السيارات الكاملة وقطع الغيار، لكن شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير متوقع فى حركة البيع والشراء، لينتج عنها ارتفاع فى معدلات النمو، ولتسجل نحو ٢٢٪ مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام الماضى، وهو ما لم يكن متوقعًا على الإطلاق فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.وجاءت مبيعات السيارات فى النصف الأول من العام الجارى بقيمة ٩٠ ألفًا و٤٠٠ سيارة، مقارنة بـ٧٤ ألف سيارة العام الماضى، بمعدل ارتفاع ٢٢٪، وهو رقم لم نتوقع تحقيقه منذ بداية العام، خاصة فى ظل كثير من التغييرات الطارئة، وبعد وقف التراخيص، وتوقف حركة البيع والشراء فترة، ما تسبب فى تراجع المبيعات وقتها.- ارتفاع المبيعات يعود لعدة أسباب، أهمها تطبيق التجار تخفيضات وعروضًا غير مسبوقة بنسب عالية أغرت المستهلك للشراء رغم الركود، بعد أشهر من توقف حركة البيع تمامًا، إلى جانب إعادة السماح بالتراخيص بعد توقفها لفترة، فضلًا عن تغير سياسات وتفكير المستهلكين فى الفترة الأخيرة، ووعى المواطن نحو تطبيق التباعد الاجتماعى والبعد عن المواصلات العامة إلى حد ما، بعد تطبيق قرارات التعايش والعودة إلى العمل مرة أخرى، ما تسبب فى الإقبال على شراء السيارات لتجنب التزاحم فى المواصلات، إلى جانب عودة المصانع بطاقة إنتاجية أقل من الإنتاج لتستمر فى التوسع شيئا فشيئًا. كما قدم التجار عروضًا على كثير من الموديلات انتظارًا لوصول الموديلات الجديدة لعام ٢٠٢١، بجانب توقف الشراء فترة طويلة ما تسبب فى ارتفاع المبيعات، ومن المتوقع أن تزيد الطلبات.- انخفاض أسعار السيارات، الفترة المقبلة، احتمال ضعيف، بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، الأمر الذى تسبب فى حدوث عجز فى بعض الموديلات، فضلًا عن اختفاء البعض الآخر، وعليه فنسبة حدوث تراجع فى الأسعار ستكون ضعيفة، ومن المتوقع أن تصل معدلات النمو للمبيعات لنحو ٣٠٪ بنهاية العام الجارى.- تتوقف زيادة الأسعار فى الفترة المقبلة على حجم المستورد من السيارات بواسطة التجار والمستوردين، كما تتوقف على حجم الإنتاج المحلى فى المصانع المصرية، إذا كان الحجم متناسبًا فلن تزيد الأسعار ولن يحدث عجز، وإذا كان الحجم أقل من المتوقع، نظرًا لإمكانية عدم وضع الوكلاء خططًا طموحة لمبيعات النصف الثانى فى ظل ظروف كورونا، سوف تحدث ارتفاعات، ولكنه احتمال ضعيف.- نستطيع أن نقول إن سوق السيارات فى طريقها نحو التعافى شيئًا فشيئًا، إذا لم يحدث أى جديد يعرقل المسار الحالى لنسبة المبيعات المرتفعة، وإذا استمرت حركة البيع بنفس المعدل.- سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى، وتحديدًا خلال مارس وأبريل الماضيين، حققت خسائر غير مسبوقة لبعض التجار، وشهدت عزوف البعض عن ممارسة المهنة، بسبب توقف حركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير تمامًا، بسبب أزمة كورونا وبسبب توقف التراخيص فى الوقت ذاته، الأمر الذى تسبب فى ضرر لكثير منهم، لذلك الحكم على تعويض تلك الخسائر فى الوقت الحالى صعب قبل نهاية العام الجارى، ولكن أتوقع بنهاية العام تحقيق مكاسب تتخطى حجم الخسائر المحققة من قبل.