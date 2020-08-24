رئيس «القابضة للسياحة والفنادق»: القيادة السياسية أنقذت القطاع من «كورونا»

كشفت المحاسبة ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أنه سيجرى تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة خلال الجمعية العمومية المقبلة، مشيرة إلى أن عملية تطوير فندق شبرد التاريخى ستنتهى خلال ٢٠٢٤.

وأضافت «حطبة»، فى حوارها مع «الدستور»، أنه سيجرى الانتهاء من تطوير قصر ميناهاوس بالجيزة خلال العام الجارى، ليكون جاهزًا للافتتاح بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، لافتة إلى أنه سيجرى الانتهاء من المنطقة الشاطئية لفندق لسان البر ضمن المرحلة الثانية خلال الشهر الجارى.

وذكرت أن مؤشرات الشركة تراجعت خلال ٢٠١٩-٢٠٢٠، إذ خسرت نحو ٤٠٠ مليون جنيه بسبب أزمة فيروس كورونا، كاشفة عن أنه سيجرى طرح مناقصة تطوير عروض الصوت والضوء بنهاية الشهر المقبل على مستوى مصرى وعالمى.

■ بداية.. كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على إيرادات الشركة؟

- تسببت أزمة كورونا فى تراجع الإيرادات من ٤ مليارات جنيه خلال ٢٠١٨-٢٠١٩ إلى ٢.٥ مليار جنيه حاليًا، وهبوط صافى الأرباح من ٩٠٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون، وخسرنا نحو ٤٠٠ مليون جنيه، لأن الفنادق كانت مغلقة والطيران معلق.

■ ما خطة الشركة للعودة لإنجازاتها من جديد؟

- سنعوض الخسائر عبر توفير تمويل عن طريق القروض، وسنستغل فترة الركود فى تطوير المنشآت وإنجاز المشروعات الجديدة، مثل سفير دهب الذى سينتهى ٢٠٢١، ويجرى العمل على تطوير «الصوت والضوء» وإضاءة الميادين، وسنعتمد على برامج السياحة الداخلية.

■ كيف تقيمين المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم القطاع السياحى؟

- مبادرة الرئيس السيسى أنقذت عددًا كبيرًا من الشركات، إذ إن جميع المديونيات الخاصة بالكهرباء والغاز والجهات الحكومية متوقفة لمدة ٦ أشهر، بخلاف التمويل الخاص بـ٨٪ الذى جعل استكمال المشروعات أمرًا يسيرًا.

وأعتبر هذه المبادرة تحركًا إيجابيًا وفعّالًا من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومى من الأزمات التى يتعرض لها، وأرى أن المسئولين توقعوا المستقبل بشكل ممتاز، وأؤكد أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة أسهمت فى تهيئة الشعب المصرى لمقاومة وباء مثل كورونا.

■ ما الجديد فيما يخص تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة؟

- سيجرى تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة خلال الجمعية العمومية المقبلة، بسبب التعديلات الجديدة، إذ سيكون رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ، وعضوًا منتدبًا وهو الرئيس التنفيذى، وسيكون رؤساء الشركات الحاليون أعضاء منتدبين.

وجرى اختيار رؤساء شركات أصحاب خبرات عالية، إذ نستهدف تحسين منظومة الإدارة فى شركات قطاع الأعمال بصفة عامة، وأرى أن التعديلات فى قانون قطاع الأعمال العام مهمة، كونها تعمل على إزالة العراقيل التى كانت موجودة فى القانون القديم.

■ كيف سينتهى النزاع بين المستثمر السعودى و«مصر للسياحة» بشأن أبراج مدينة نصر؟

- حاولنا أن نحل هذه المشكلة بشكل ودى كتسوية، والأمر الآن أمام القضاء، بعدما رفض الطرف الآخر الحلول الودية.

■ ما مستجدات طرح كراسة التطوير لشركة «مصر للصوت والضوء»؟

- انتهينا من كراسة الشروط وسيجرى الطرح فى نهاية سبتمبر المقبل، والهدف من الكراسة هو تطوير عرض الصوت والضوء والمنطقة المحيطة الخاصة بالعرض فى الأهرامات، وستكون بها كافيهات ومطاعم، إضافة إلى أن المناقصة المطروحة ستكون عالمية، وبالنسبة للشركة التى حدث معها نزاع، فقد جرت تسوية الأمر معها.

والتكلفة الاستثمارية الحالية للعرض تتوقف على قدرة المستثمر المالية وما سيقدمه من عرض مالى وفنى، والهدف من تطوير عروض الصوت والضوء هو مواكبة التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، من أجل زيادة الإيرادات.

■ ما موقف تطوير «شبرد»؟

- وقعنا عقدًا مع شركة «الشريف القابضة» السعودية وعقدًا آخر مع شركة «ريكفورتى» لإدارة الفندق عقب الانتهاء من تطويره بتكلفة تبلغ نحو ١.٤ مليار جنيه.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بالتطوير فى خلال ٦ أشهر، بينما تنتهى عملية التطوير بصورة شاملة خلال ٤ سنوات، ليعود هذا الفندق التاريخى لمكانته العالمية.

ومن المقرر أن يكون الفندق ٥ نجوم بعد أن كان ٤ نجوم فقط، فهو فندق تاريخى وله سمعة عالمية، وتأخر تطويره بسبب التمويل، ورفضنا بيعه، إذ إننا نشارك القطاع الخاص للتطوير ولا نبيع الأصول.

■ ماذا عن ملف تطوير الكونتيننتال التاريخى بميدان الأوبرا؟

- سيعود الفندق لما كان عليه فى الماضى، وسيجرى إنشاء جراج من ٣ طوابق أسفل الفندق، بخلاف المحلات التجارية والإدارية التى ستوجد فى الفندق، والتمويل سيكون «٥٠٪ طرحًا على المستثمرين و٥٠٪ ذاتيًا»، وسنعمل على الطرح عقب الانتهاء من هدم باقى المحلات بحلول عام ٢٠٢١.

■ ما أبرز مشروعات التطوير الأخرى التى تعمل عليها الشركة حاليًا؟

- نعمل على تطوير قصر ميناهاوس فى الجيزة، حتى يكون جاهزًا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، إضافة إلى أنه يجرى العمل على استكمال تطوير فندق سفير دهب، وفندق ونتر بالاس الأقصر.

كما أن المنطقة الشاطئية فى رأس البر سيجرى الانتهاء منها الشهر الجارى، وستكون تابعة لفندق لسان البر فى دمياط، والمنطقة الشاطئية كانت ملحقة به والفندق افتتحه رئيس الجمهورية، خلال العام الماضى، وهو فندق مميز بمنطقة رأس البر، وسيكون له أثر فى زيادة إيرادات الشركة، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنه يجرى أيضًا تطوير فندق كوزمبليتان فى وسط البلد، وهو فندق ٣ نجوم، ونعمل حاليًا على إضاء ميادين الأوبرا وطلعت حرب، عقب الانتهاء من التحرير، وستجرى إضاءة عدد من الميادين المشهورة فى مصر، وهو مشروع قومى عظيم سيعيد عراقة وفخامة هذه الميادين للأذهان المصرية مرة أخرى.

■ ماذا عن تطورات الشراكة مع هشام طلعت مصطفى؟

- جارٍ تصميم الرسومات لمشروع فندق الفورسيزون على أرض السلطانة ملك، مع هشام طلعت مصطفى، وجارٍ إنشاء فندق الفورسيزون، وهذا الفندق سيكون من الفنادق الرائعة فى الصعيد، إذ لا يوجد فورسيزون فى الصعيد.

■.. وتطوير منطقة المعمورة؟

جارٍ تطوير منطقة المعمورة بالكامل وليس الشاطئ فقط، من أجل عودة المعمورة لرونقها ونحن ندير منطقة المنتزه من خلال شركة «المنتزه»، خاصة عقب زيارة الرئيس لها وتوجيه بتطويرها.

■ ما آخر تفاصيل مشروعات التطوير التابعة لشركة مصر للسياحة؟

- «مصر للسياحة» تعمل على تطوير قرية مجاويش تحت «براند ريكسوس» مع وادى دجلة، إضافة إلى برنامج «طوف وشوف»، وإعادة هيكلة فى الشركة، وسيجرى إطلاق الأبلكيشن مطلع ٢٠٢١، وهناك قاعدة بيانات ضخمة تحتوى على المقاصد السياحية المهمة التى ستعمل على تشغيل السياحة الداخلية بصورة مميزة، ما سيعمل على زيادة إيرادات شركة «مصر للسياحة» خلال الفترة المقبلة.

■ ماذا عن موقف شركات التجارة من مشروعات التطوير الحالية؟

- بالنسبة لشركات التجارة الداخلية سيجرى افتتاح فرع بشارع محمد فريد، وجارٍ تطوير «سيمون آرزت» فى بورسعيد، وتطوير باقى الفروع فى المنوفية وأسيوط وطنطا، ونشارك بعدد كبير من الفروع فى مبادرة «مايغلاش عليك».

وأرى أن «مايغلاش عليك» مبادرة مهمة للغاية، أسهمت فى تنشيط المبيعات لشركات التجارة الداخلية فى مصر فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى حالة من الركود على مستوى قطاعات متنوعة، لكن المبادرة كان لها أثر طيب للغاية يوضح مدى حرص الدولة على تجاوز خسائر أزمة كورونا وتنشيط السوق الداخلية.

■ ما مستجدات نقل شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد؟

- موقف «عمر أفندى» لا يزال محل دراسة، ولقد طلبت من الوزير تسوية المديونيات فى حالة نقلها، خاصة أن شركات السياحة بعد أزمة كورونا تعرضت لخسائر، لذا لن نستطيع تحمل المديونيات، ففى حالة تسوية مديونات عمر أفندى فسنوافق على النقل.

■ هل المشاركة فى المشروعات العقارية يمكن أن تساعد على تجاوز خسائر كورونا؟

- نعم، ولدينا شركة المعمورة المتخصصة فى التطوير العقارى ولديها مشروعات فى الإبراهيمية و٦ أكتوبر، وبالنسبة للشريك «فالورى» فقد توقف عمله بسبب وقف التنمية المحلية للمشروعات التى يجرى بناؤها.

■ ما موقف تطوير قصر عزيزة فهمى؟

- العمل بقصر عزيزة فهمى متوقف، والتقيت رئيس المنطقة الشمالية منذ فترة وتحدثنا فى هذا الشأن، وسيجرى عقد لقاء ثانٍ مع الرئيس الجديد للمنطقة الشمالية من أجل تحريك الأمور هناك.

■ ما مستجدات الشراكة مع وادى دجلة فى مشروع العين السخنة؟

- هناك مشروع فى العين السخنة بين «إيجوث» ووادى دجلة، والمرحلة الأولى يجرى تسليمها حاليًا، ويبدأ العمل بالمرحلة الثانية، والهدف من الشراكة مع الكيانات والشركات الكبيرة من القطاع الخاص هو توفير عائد مميز، إضافة إلى أن مشاركة القطاع الخاص توفر التمويل اللازم للتنمية.

نحن كقطاع عام نختار شركات خاصة قادرة على تلبية متطلباتنا، لذا فإن معظم الشراكات التى تتعاون معنا، سواء فى قطاع السياحة أو الفنادق أو شراكات التجارة الداخلية، تكون من الشراكات المميزة.

■ ما الموقف الحالى من الشراكة مع أوراسكوم فى جزيرة آمون بأسوان؟

- بالنسبة لجزيرة آمون مع «أوراسكوم»، حدث توقف فى التعاون بسبب بعض المشكلات، وجرى حلها.

■ ماذا عن استثمار أرض رأس جميلة فى شرم الشيخ؟

- مشروع أرض رأس جميلة مطروح للشراكة، لكن لم تتقدم أى شركات حتى الآن، وهو مشروع اسثتمار فندقى تجارى ضخم تبلغ تكلفته حوالى ٣ مليارات جنيه، ونرغب فى أن ينضم معنا مشارك من القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى، من أجل القدرة على إتمام هذا المشروع الحيوى هناك، خاصة أنه فى منطقة مميزة للغاية مثل شرم الشيخ، والشراكة بين القطاع العام والخاص الهدف منها التكامل.

■ ما تفاصيل الرؤية المستقبلية للشركة القابضة فى مجال الفنادق؟

- الرؤية تتضمن إنشاء فنادق ٣ نجوم فى المحافظات على النيل، وعرض علينا أكثر من محافظ إنشاء فنادق فى محافظته، وسنعمل على تنفيذ ذلك عبر خطة جيدة للغاية.

■ كيف ترين دور الحكومة فى دعم الاقتصاد المصرى؟

- الحكومة قدمت نموذجًا رائعًا للغاية فى مواجهة الأزمات التى تعرضت لها البلاد فى الفترة الأخيرة، ما يوضح حرص الحكومة على تنمية الاقتصاد القومى فى ظل الأزمات بخلاف تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى توفير التمويل اللازم لمواجهة الأزمات المختلفة التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا، إضافة إلى تقديم العديد من المحفزات الاستثمارية مثل خفض الفائدة والطاقة ودعم المناخ الاستثمارى بتعديل التشريعات الاقتصادية فى عدد من القوانين المهمة.

