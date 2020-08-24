إعداد تقرير سد النهضة وعرضه على الاتحاد الإفريقي.. الجمعة

استأنفت اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، اليوم الإثنين، أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث، حول مفاوضات سد النهضة.يأتي هذا في إطار محاولة التوصل للتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعيًا للتوصل إلى اتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.جاء ذلك بناءً على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر– السودان– إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.