كامل الوزير: «الرئيس لو شاف طريق مكسر هيبقى يومي مش كويس»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتصل به يوميا في الصباح والمساء ليسأل عما تم وعما سيتم إنجازه في اليوم التالي.وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مش هيسيبنا، بيقول عملتوا في القرية الفلانية ايه، الناس اشتكوا، بيبص على السوشيال ميديا ويشوف الإذاعات".وأردف: "ماشي بالطائرة، شاف هنجر قديم في ميناء إسكندرية وحش، قال لي يا كامل يتشال بكرة، نفس الكلام وهو رايح سمالوط بالطائرة، أو بالقطار، هيلاقي طرق مكسرة هيبقى يومي مش كويس، هحاول أوديه من طريق كويس".