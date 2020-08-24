رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تعلن عدد مسلحي «داعش» الناشطين في العراق وسوريا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:26 م
داعش
داعش
وكالات
طباعة
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مسلح تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي على المستوى الدولي، لا يزالون ناشطين في أراضي كل من العراق وسوريا.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، الذي يتولى كذلك منصب إدارة مكافحة الإرهاب في المنظمة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين: "تفيد الحسابات المتوفرة بأن أكبر من 10 آلاف مسلح لداعش لا يزالون ناشطين في العراق وسوريا، حيث يتنقلون بحرية ضمن خلايا صغيرة بين الدولتين".

وأشار فورونكوف، إلى أن كلا البلدين سجلت فيهما زيادة ملموسة للهجمات المنفذة على يد "داعش" عام 2020 مقارنة مع 2019.

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 عن استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، والذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق.

وفقد "داعش" غالبية الأراضي التي سيطر عليها في سوريا خلال السنوات الماضية نتيجة عمليات شنها الجيش السوري مدعوما من روسيا.

ومع ذلك لا تزال "الخلايا النائمة" للتنظيم ناشطة في مختلف أنحاء البلدين، خاصة المنطقة الحدودية، بينما يشن "داعش" بين فترة وأخرى هجمات في مناطق عدة.

موضوعات متعلقة

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آمال وآلام.. «الدستور» تعايش طلاب ثانوية خلال تسجيل الرغبات

علماء يكتشفون منطقة ساخنة «شاذة» في القارة القطبية الجنوبية

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

«أبوسعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين

«التشكيليين» تنعى ثابت عويضة: حياته حافلة بالإنجازات

أشرف زكي: مكتبات سور أكاديمية الفنون ما زالت في مرحلة «التشطيب»

عودة الروح إلى «الإنتاج الثقافى» فى حضور جمهور الهناجر