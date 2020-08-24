الأمم المتحدة تعلن عدد مسلحي «داعش» الناشطين في العراق وسوريا

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مسلح تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي على المستوى الدولي، لا يزالون ناشطين في أراضي كل من العراق وسوريا.وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، الذي يتولى كذلك منصب إدارة مكافحة الإرهاب في المنظمة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين: "تفيد الحسابات المتوفرة بأن أكبر من 10 آلاف مسلح لداعش لا يزالون ناشطين في العراق وسوريا، حيث يتنقلون بحرية ضمن خلايا صغيرة بين الدولتين".وأشار فورونكوف، إلى أن كلا البلدين سجلت فيهما زيادة ملموسة للهجمات المنفذة على يد "داعش" عام 2020 مقارنة مع 2019.وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 عن استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، والذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق.وفقد "داعش" غالبية الأراضي التي سيطر عليها في سوريا خلال السنوات الماضية نتيجة عمليات شنها الجيش السوري مدعوما من روسيا.ومع ذلك لا تزال "الخلايا النائمة" للتنظيم ناشطة في مختلف أنحاء البلدين، خاصة المنطقة الحدودية، بينما يشن "داعش" بين فترة وأخرى هجمات في مناطق عدة.