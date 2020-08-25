نظارات 2021.. «شوف الدنيا بصيحات غريبة» (صور)





شكل النظارات المناسبة للوجه بلون العدسة والإطار بحسب موقع "توداي":



تتغير الموضة بتقدم الأعوام وتطور الأشخاص، وما يظهر العام الماضي يأتي غيره كليًا العام المقبل، لهذا نقدم لكم صيحات نظارات 2021 الرائجة بأشكالها المختلفة، حيث ظهرت مميزة وبأشكال عصرية مختلفة وبإطارات رائجة لخريف وشتاء 2021.

العدسات الصفراء

العدسات الصفراء



ظهرت العدسات الصفراء في موضة العام القادم بشكل خاص، فسيطرت العدسات الصفراء على الساحة، التي تتناسب مع الأجواء الصيفية والخريفية المقتربة للبرودة، وقد برزت العدسات الصفراء كثيرًا في عروض أزياء Marine Serre وMarques’Almeida لخريف وشتاء 2021. ظهرت العدسات الصفراء في موضة العام القادم بشكل خاص، فسيطرت العدسات الصفراء على الساحة، التي تتناسب مع الأجواء الصيفية والخريفية المقتربة للبرودة، وقد برزت العدسات الصفراء كثيرًا في عروض أزياء Marine Serre وMarques’Almeida لخريف وشتاء 2021.

العدسة المتجانسة مع الإطار

العدسة المتجانسة مع الإطار



في عروض أزياء Versace للعام 2021 ظهرت النظارات بلون موحد للعدسات والإطار "ألوان مونكروم"، حيث كانت بأشكال وألوان متعددة متجانسة منها، الأخضر والزهري والرمادي، إضافة إلى اللون الأكثر استخدامًا وهو البني. في عروض أزياء Versace للعام 2021 ظهرت النظارات بلون موحد للعدسات والإطار "ألوان مونكروم"، حيث كانت بأشكال وألوان متعددة متجانسة منها، الأخضر والزهري والرمادي، إضافة إلى اللون الأكثر استخدامًا وهو البني.

العدسات الزهرية

العدسات الزهرية



ظهرت إطلالات النظارات هذا العام بشكل مشرق في عروض أزياء Rochas وCynthia Rowley، وكان أبرزها اللون الزهري الذي يعتبر من أهم موضفات خريف وشتاء 2021 كما هو الحال في عروض ظهرت إطلالات النظارات هذا العام بشكل مشرق في عروض أزياء Rochas وCynthia Rowley، وكان أبرزها اللون الزهري الذي يعتبر من أهم موضفات خريف وشتاء 2021 كما هو الحال في عروض

العدسات البرتقالية