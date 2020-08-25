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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نظارات 2021.. «شوف الدنيا بصيحات غريبة» (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:44 ص
نظارات 2021
نظارات 2021
نور أيمن
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تتغير الموضة بتقدم الأعوام وتطور الأشخاص، وما يظهر العام الماضي يأتي غيره كليًا العام المقبل، لهذا نقدم لكم صيحات نظارات 2021 الرائجة بأشكالها المختلفة، حيث ظهرت مميزة وبأشكال عصرية مختلفة وبإطارات رائجة لخريف وشتاء 2021.

شكل النظارات المناسبة للوجه بلون العدسة والإطار بحسب موقع "توداي":

العدسات الصفراء
العدسات الصفراء
العدسات الصفراء

ظهرت العدسات الصفراء في موضة العام القادم بشكل خاص، فسيطرت العدسات الصفراء على الساحة، التي تتناسب مع الأجواء الصيفية والخريفية المقتربة للبرودة، وقد برزت العدسات الصفراء كثيرًا في عروض أزياء Marine Serre وMarques’Almeida لخريف وشتاء 2021.
العدسة المتجانسة
العدسة المتجانسة مع الإطار
العدسة المتجانسة مع الإطار

في عروض أزياء Versace للعام 2021 ظهرت النظارات بلون موحد للعدسات والإطار "ألوان مونكروم"، حيث كانت بأشكال وألوان متعددة متجانسة منها، الأخضر والزهري والرمادي، إضافة إلى اللون الأكثر استخدامًا وهو البني.
العدسات الزهرية
العدسات الزهرية
العدسات الزهرية

ظهرت إطلالات النظارات هذا العام بشكل مشرق في عروض أزياء Rochas وCynthia Rowley، وكان أبرزها اللون الزهري الذي يعتبر من أهم موضفات خريف وشتاء 2021 كما هو الحال في عروض
العدسات البرتقالية
العدسات البرتقالية
العدسات البرتقالية

تعتبر العدسات البرتقالية من أبرز صيحات فصل الخريف الذي يرمز له في شكل أوراق الشجر المتساقطة، والتي تعطي لمسة عصرية، أنيقة ودافئة، وكانت قد برزت في عروض Christian Dior وTod's لخريف وشتاء 2020.

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