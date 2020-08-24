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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يقر عددًا من المحظورات على موظفي الضرائب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:06 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على نص المادة 21 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي تحظر على موظفى مصلحة الضرائب الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين، فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي، ورحب الدكتور عبد العال رئيس المجلس بتلك المادة، مؤكدا أنها من المواد الممتازة التى تمنع تعارض المصالح.

كما وافق المجلس، أيضا على نص المادة 25 من مشروع القانون، التى تنص على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.

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