وزير النقل: الرئيس اعتمد 5 مليارات جنيه لتنفيذ طرق داخل القرى

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتمد مبلغ 5 مليارات جنيه لتنفيذ طرق داخل القرى.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن 3.5 مليار منها مخصص للطرق في قرى الصعيد فقط، بداية من أسيوط والاتجاه جنوبا.