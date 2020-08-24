حبس سائق وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس سائق وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بمدينة الشروق.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هما "إيهاب.م سائق"، "رباب. ع ربة منزل" عثر بحوزتهما على ٢٠٠ جرام حشيش، و٣٧ تذكرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمنطقة الشروق.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط سائق وسيدة بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين داخل حقيبة السيارة ملك المتهم الأول، وتم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.