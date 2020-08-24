رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الأردن ونظيره الروسي يبحثان التطورات الإقليمية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:18 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، استمرار العمل على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة.

واستعرضا خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأدنية، مسارات زيادة التعاون في مختلف المجالات، وأشادا بالتقدم المستمر الذي تشهده علاقات البلدين اللذين صادفت الذكرى السابعة والخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما أول من أمس، مؤكدين استمرار التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

وناقش الصفدي ولافروف المستجدات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها، وأكدا أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بإشراف الأمم المتحدة خطوة على طريق التوصل للحل المنشود.

واستعرض الوزيران التطورات في الأزمة الليبية وأكدا أن لا حل عسكريًا للأزمة، وأهمية تكاتف الجهود لضمان وقف النار وإطلاق مفاوضات سياسية لحل الأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن وحدة ليبيا.

وبحثا التطورات في منطقة الخليج العربي، مؤكدين أهمية تكريس الاستقرار والأمن في منطقة الخليج العربي وحل الخلافات سياسيًا وبما يضمن احترام القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأكد الصفدي ولافروف التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق حول سُبل تطوير التعاون الثنائي إزاء القضايا الإقليمية.

موضوعات متعلقة

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آمال وآلام.. «الدستور» تعايش طلاب ثانوية خلال تسجيل الرغبات

علماء يكتشفون منطقة ساخنة «شاذة» في القارة القطبية الجنوبية

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

«أبوسعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين

«التشكيليين» تنعى ثابت عويضة: حياته حافلة بالإنجازات

أشرف زكي: مكتبات سور أكاديمية الفنون ما زالت في مرحلة «التشطيب»

عودة الروح إلى «الإنتاج الثقافى» فى حضور جمهور الهناجر