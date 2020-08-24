الوزير: تخفيض تذاكر المترو للقادمين من الصعيد بعد تشغيل محطة بشتيل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم تخفيض أسعار تذاكر المترو والمونريل لأهالي وجه قبلي، المتوقفين في بشتيل، وذلك بعد تطبيق قرار توقف القطارات في بشتيل بدلا من رمسيس.وأكد وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لن يتم تطبيق القرار إلا بعد الانتهاء من توصيل المترو والمونريل حتى بشتيل، واستكمال محور الزمر الذي يمر بالمحطة.ولفت إلى أن للراكب حق الحصول على تذكرة مخفضة في حال نزل من القطار واتجه للمترو أو المونريل مباشرة، ولم يتوقف لساعات لقضاء مصلحة.وأوضح أن نقل المحطة الرئيسية للصعيد من رمسيس لبشتيل، هو بهدف خدمة أهالي الصعيد والتسهيل عليهم الانتقال إلى وجهاتهم، مشيرا إلى أن الغالبية يكونوا قاصدين أماكن أخرى بالعاصمة، وليس رمسيس، وهو ما سيتم توفيره بالمواصلات العامة والمونريل والمترو.