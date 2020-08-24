جامعة الوادي الجديد تكرم طالبين حققا أرقامًا قياسية بـ«جينيس»

كرم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الطالب محمود محمد أيوب طالب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد، المسجل لثلاثة أرقام قياسية بموسوعة جينيس، والطالب محمد رأفت عبدالفتاح الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضة، المسجل لرقم قياسي له بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.جاء ذلك حضور الدكتور ناجح عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم والسادة عمداء الكليات، والسيد أمين عام جامعة الوادي الجديد.وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد حرصه على تكريم المتميزين والمتفوقين فى مختلف المجالات العلمية والرياضية والفنية.وقال رئيس الجامعة، إن التكريم اعتراف من الجامعة بالجهود التي بذلها الطالبان لتحقيق تلك الأرقام القياسية بموسوعة جينيس، وكذلك تشجيع لباقي الطلاب على السير في خطاهم وبذل الجهد لتحقيق التفوق والتميز فى مختلف المجالات، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح.