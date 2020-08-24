دلال عبدالعزيز تكشف كواليس فيلم «تسليم أهالي»

أعربت الفنانة دلال عبدالعزيز عن سعادتها للمشاركة في فيلم "تسليم أهالي" الذي تخوض فيه البطولة مع ابنتها دنيا سمير غانم، والمقرر استئنافه خلال الفترة المقبلة.قالت دلال، لـ"الدستور" إنها متحمّسة لعرض هذا العمل الذي تدور قصته في إطار الكوميدية الاجتماعية، والتي تناسب جميع الفئات العمرية، مشيرة إلى أنها تفتخر بالعمل مع ابنتها دنيا لما وصلت إليه من نجوميه بمجهودها وموهبتها، متمنية لها كل التوفيق.أضافت أن الفيلم يحتوي على قصة رومانسية كوميدية، ويتعرض أبطاله للعديد من المواقف والمغامرات اللطيفة المضحكة، مؤكدة أنها استمتعت بهذه التجربة المليئة بالفنانين الذي يتسمون بخفة الظل والمرح."تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي وبطولة كل من دنيا مسير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز وأحمد فتحي وعمرو وهبة وأوتاكا.