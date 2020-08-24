«الأنوثة عنوان»: تصميمات فساتين لاستقبال خريف 2021 (صور)

يعدّ الفستان بالنسبة للمرأة هو رمز أنوثتها، كونه عامل جذب مهم للفت الانتباه إلى جمال المرأة فالفستان من القطع الأساسية التي لا تستغنى عنها في دولابها فهي تختاره في مناسبات خاصة ورسمية، فاخرة أو بسيطة، ترتديه كل مرة بطريقة مختلفة ومتناسقة ليلائم ذوقها وإطلالتها الخاصة.إليكِ مجموعة من تميمات الفساتين لاستقبال خريف 20202021.